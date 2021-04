Ex-jogador do Atlético-MG, Vander Luiz morre em acidente em Juiz de Fora

Ele também atuou no Fluminense, Guarani-SP, São Caetano, Ipiranga-MG e São José-SP

da Redação - 26/04/2021 09:02

O ex-jogador do Atlético-MG, Vander Luiz, de 58 anos, morreu em um acidente de carro neste domingo, 25 de abril, na BR-267, em Juiz de Fora.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo do ex-jogador foi levado para a funerária Candelária e será encaminhado para Divino, cidade onde ele morava e será sepultado.



Ainda segundo os bombeiros, "os dois carros envolvidos no acidente estavam capotados fora da pista, e as vítimas tiveram que ser desencarceradas. O motorista do outro veículo também morreu no local. O passageiro que estava no carro dirigido pelo ex-jogador era genro dele e foi levado com vida ao Hospital de Pronto Socorro em Juiz de Fora".

Vander começou a carreira no Nacional de Muriaé, jogou no Atlético-MG de 1981 a 1983 e de 1986 a 1988. Como profissional, onde foi comandado por Telê Santana, o meia fez 125 jogos e marcou sete gols pelo Galo. Na base, o ex-jogador foi campeão invicto da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1983 e autor de um dos gols da decisão em que o Galo venceu o Botafogo-SP por 2 a 1. Ele também atuou no Fluminense, Guarani-SP, São Caetano, Ipiranga-MG e São José-SP.