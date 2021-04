Pagamento dos servidores da PJF será na próxima segunda

O contracheque estará disponível para os servidores a partir desta quinta

da Redação - 28/04/2021 17:44

O pagamento dos servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), referente ao mês de abril, será realizado na próxima segunda-feira, 3 de maio, primeiro dia útil do mês. A data foi definida pela Secretaria da Fazenda do Município, após a avaliação do fluxo financeiro da PJF. O contracheque estará disponível para os servidores a partir desta quinta-feira, 29.