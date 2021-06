Trânsito na Avenida Brasil será alterado neste domingo

da Redação - 26/06/2021

Neste domingo, 26, o trânsito da Avenida Brasil, à margem esquerda do Rio Paraibuna, onde ocorre a feira livre, será interditado entre as pontes Wilson Coury Jabour Júnior e da Rua Halfeld. A medida é em caráter experimental e visa aumentar o espaçamento entre as barracas na via, garantindo a segurança sanitária dos feirantes e clientes, devido à pandemia da Covid-19.



A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) informa que será implantada mão dupla na Avenida Sete de Setembro entre a Rua Halfeld e Santo Colsera, como opção de desvio para acesso ao Bairro São Bernardo, inclusive para os coletivos urbanos.

Um bloqueio também será instalado na Avenida Brasil a partir da Ponte Carlos Otto, sendo permitido somente o acesso dos moradores locais no trecho até a Rua Halfeld.

A SMU orienta os motoristas a optarem pelo deslocamento através de vias como a Avenida Rio Branco no domingo, a fim de evitar surpresas com congestionamento.