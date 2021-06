Banco do Brasil abre concurso com 4.480 vagas

Os contratados irão receber remuneração inicial de R$ 3.022,37 por mês

da Redação - 28/06/2021 08:54

O Banco do Brasil divulgou edital (01/2021) para Escriturário. A função é dividida em dois cargos: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.



No total são 2.240 vagas de contratação imediata e 2.240 vagas de cadastro reserva (CR), totalizando 4.480 oportunidades. Vale ressaltar que, dentro do total ofertado, já estão reservadas oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros.



Interessados em participar do concurso BB precisam ter nível médio completo para pleitear o cargo de Escriturário.



Os contratados irão receber remuneração inicial de R$ 3.022,37 por mês para jornadas de 30 horas semanais de trabalho.



Também são previstos benefícios como vale-transporte, ajuda-alimentação ou refeição, auxílio-creche, entre outros.



Dentre as vagas abertas, 240 imediatas e outras 240 em cadastro reserva são para Agente de Tecnologia. Os contratados serão lotados no Distrito Federal.



Já as vagas do concurso Banco do Brasil para Agente Comercial têm lotação em todos os estados brasileiros e estão divididas da seguinte maneira:



Acre: 23 vagas e 19 CR;

Alagoas: 18 vagas e 15 CR;

Amazonas: 30 vagas e 23 CR;

Amapá: 16 vagas e 12 CR;

Bahia: 79 vagas e 71 CR;

Ceará: 37 vagas e 28 CR;

Distrito Federal: 59 vagas e 66 CR;

Espírito Santo: 26 vagas e 18 CR;

Goiás: 80 vagas e 78 CR;

Maranhão: 78 vagas e 63 CR;

Minas Gerais: 237 vagas e 246 CR;

Mato Grosso do Sul: 80 vagas e 83 CR;

Mato Grosso: 140 vagas e 143 CR;

Pará: 52 vagas e 44 CR;

Paraíba: 12 vagas e 6 CR;

Pernambuco: 41 vagas e 35 CR;

Piauí: 18 vagas e 13 CR;

Paraná: 140 vagas e 138 CR;

Rio de Janeiro: 35 vagas e 36 CR;

Rio Grande do Norte: 12 vagas e 6 CR;

Rondônia: 70 e 67 CR;

Roraima: 14 vagas e 9 CR;

Rio Grande do Sul: 154 e 165 CR;

Santa Catarina: 75 vagas e 75 CR;

Sergipe: 17 vagas e 12 CR;

São Paulo: 426 vagas e 501 CR;

Tocantins: 31 vagas e 28 CR.



Os candidatos aprovados vão assinar um contrato de experiência de 90 dias. Após esse período, o contrato passará a viger por prazo indeterminado e o empregado integrará a Carreira Administrativa, resguardados os seus direitos retroativamente à data de início do Contrato individual de Trabalho para todos os fins.

As inscrições para o novo concurso Banco do Brasil deverão ser feitas entre os dias 24 de junho e 28 de julho de 2021, apenas via internet, pelo site da Fundação CESGRANRIO (banca organizadora).



Além de preencher o formulário online, é necessário efetuar o pagamento de boleto no valor único de R$ 38,00 para todos os inscritos. As isenções de taxa poderão ser solicitadas pelos candidatos que:



Comprovarem fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Forem membros de família de baixa renda, de acordo com a Lei 13.656/2018 e o Decreto nº 6.135/2007;

Forem doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.