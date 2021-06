Campanha "Queimada Mata" pretende intensificar ações de prevenção

da Redação - 29/06/2021 16:50

A Secretaria de Sustentabilidade em Atividades Urbanas (Sesmaur) lança, em parceria com a Defesa Civil, a campanha de prevenção e conscientização “Queimada Mata!”. A iniciativa é uma ação da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para fortalecer a operação “Alerta Verde”, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.



“No período da estiagem, infelizmente, é comum a gente ver fumaça por todos os lados, em consequência de queimadas. Isso coloca em risco a vida das pessoas. Por isso, estamos fazendo esse trabalho de esclarecimento à população, lembrando que essa prática pode ser enquadrada como crime ambiental e que o proprietário do terreno tem responsabilidade”, adverte Aline Junqueira, secretária da Sesmaur”.

De acordo com a titular da pasta, os proprietários têm a obrigatoriedade de fazer a manutenção dos lotes vagos, com limpeza e cercamento adequados, conforme previsto na legislação municipal, Lei 9896/2000 (código ambiental de Juiz de Fora) e decreto 12793/2016. A legislação também prevê punições para quem realiza queimada de qualquer natureza e a multa pode passar de R$ 27 mil.

Canal de denúncias

A Sesmaur lançou nesta terça-feira, 29, um canal de comunicação no Whatsapp (3690-7293) para receber mensagens da população com informações sobre os endereços dos terrenos que precisam de manutenção para que os responsáveis sejam identificados e notificados pela Fiscalização. O atendimento acontece de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h. Já as denúncias de queimadas ou incêndios devem ser direcionadas exclusivamente para o Corpo de Bombeiros através do telefone 153.

Ação integrada

A atuação conjunta entre a Sesmaur, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros busca otimizar o combate à prática irregular de queimadas, minimizando riscos à saúde e ao meio ambiente.

Desde o início deste ano até maio, já foram atendidas 169 solicitações provenientes de queimadas/incêndios no espaço urbano, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O novo canal da PJF vai facilitar a comunicação direta para prevenção.