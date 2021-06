Governo de Minas anuncia escala de pagamento de julho

Primeira parcela será paga no quinto dia útil e, a segunda, no dia 20/7

da Redação - 30/06/2021 18:21

O Governo de Minas anunciou, nesta quarta-feira (30/6), a escala de pagamento de julho, referente ao mês de junho de 2021. A primeira parcela do salário dos servidores, no valor de R$ 2 mil, será depositada no dia 7/7, quinto dia útil, juntamente com o pagamento integral das áreas de Saúde e Segurança Pública. A segunda parcela das demais categorias do funcionalismo será paga no dia 20/7.



A medida reforça o trabalho do Governo do Estado para regularizar as datas de pagamento dos salários dos servidores estaduais, mesmo diante do cenário de crise financeira agravado pela pandemia de covid-19.



“Meu sonho é colocar tudo em dia. Podem ter a certeza de que estamos trabalhando arduamente para equilibrar as contas e arrumar a casa”, afirmou o governador Romeu Zema.