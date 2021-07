Defesa Civil alerta para frio intenso nos próximos dias

Há previsão de baixas temperaturas e de frio intenso até o próximo domingo

da Redação - 01/07/2021 14:59

A Defesa Civil de Juiz de Fora alerta sobre a possibilidade de frio intenso para o final de semana. O aviso tem como base as informações do Centro Nacional de Desastres (Cenad), do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

Em todo o estado, há previsão de baixas temperaturas e de frio intenso pelo menos até o próximo domingo, 4. Para receber alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199 informando o CEP. O serviço é totalmente gratuito.

Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas

A Defesa Civil de Juiz de Fora alerta que o frio extremo coloca em risco as pessoas em situação de rua. Nesta semana, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) criou o Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas e instaurou um alojamento emergencial na Avenida Sete de Setembro, nº 975, com vagas para 50 pessoas. O objetivo é reduzir os impactos das baixas temperaturas sobre a população em situação de rua.

Nesta quinta-feira, 1º, servidores da Defesa Civil de Juiz de Fora foram até Belo Horizonte buscar doações da Defesa Civil Estadual, que serão direcionadas para o alojamento emergencial. Foram recebidos 40 colchões, 40 cobertores, 40 lençóis, 40 pastas de dente, 120 escovas de dente e 160 rolos de papel higiênico.



Campanha “Juiz de Fora Solidária no Frio”

Como parte das estratégicas para o enfrentamento dos impactos do inverno, a PJF lançou a campanha “Juiz de Fora Solidária no Frio”, uma mobilização para arrecadação de cobertores e colchões novos que serão doados à população em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.



Confira os pontos de recolhimento de cobertores e colchões:



-Prédio da Prefeitura: Avenida Brasil, 2.001, no Centro, das 8h às 18h

-Passe Livre, Rua Fonseca Hermes: 143, Centro, das 8h às 17h

-Casa da Mulher: Avenida Garibalde Campinhos, 169, Vitorino Braga (antigo prédio da Defesa Civil), das 7h30 às 17h

Com informações da PJF