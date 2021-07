Paróquias de Juiz de Fora adaptam festejos julinos

Caldos, cachorro quente, paçoca e outras guloseimas serão entregues no formato Drive-Thru

da Redação - 01/07/2021 07:26

Os meses de junho e julho são tradicionalmente marcados por festas regadas a comidas e bebidas típicas. Em razão da pandemia, mais uma vez as paróquias não puderam programar esses festejos, mas duas comunidades de Juiz de Fora decidiram adaptar.

Em meados de julho, as paróquias Nossa Senhora do Rosário e São João Paulo II farão entregas de kits julinos, nos formatos delivery ou drive-thru, com direito a caldos doces e salgados, cachorro quente, paçoca e outras guloseimas. Ambas já estão vendendo os bilhetes.

Na paróquia do Bairro Granbery, o “Arraiá do Rosário” está marcado para os dias 16, 17 e 18 de julho. Na sexta-feira (16), a entrega dos kits acontece entre 18h e 20h, enquanto no sábado (17) e no domingo (18) o horário será de 16h às 19h, sempre na Matriz paroquial. As encomendas dos kits, que custam R$ 30, podem ser feitas pelo telefone e WhatsApp (32) 3216-7177.

Já na comunidade do Nova Era, na Zona Norte, a “Festa Julina na Caixa” acontece somente no dia 17 de julho, com a entrega dos boxes julinos das 16h às 19h, na Igreja Matriz. Os interessados devem fazer as encomendas através do telefone e WhatsApp (32) 3221-9437. O valor do box é R$ 35.

Com informações da Assessoria de Comunicação/Imprensa Arquidiocese de Juiz de Fora