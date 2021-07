Carreta e carro colidem na BR 267

Segundo a condutora do veículo, a carreta bateu na traseira do carro

da Redação - 05/07/2021 08:48

No começo da tarde de ontem, 4, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para atender um acidente de automóveis na BR 267, quilômetro 138, em Juiz de Fora. No local, os bombeiros encontraram uma colisão entre uma carreta e um veículo de passeio. Segundo a condutora do veículo, de 52 anos, a carreta colidiu com a traseira do carro, fazendo com que perdesse o controle da direção e saindo da pista. A motorista e uma passageira não sofreram lesões ou ferimentos e dispensaram atendimento médico. O condutor da carreta, 51 anos, também nada sofreu. Os veículos envolvidos ficaram sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.