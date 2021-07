Motorista perde controle e causa colisão entre dois ônibus no Mergulhão

Três vítimas foram encaminhadas para o HPS

da Redação - 07/07/2021 09:05

O 4º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado, na madrugada desta quarta-feira, para atender a uma colisão frontal entre 2 ônibus, no Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco. Segundo testemunhas, o motorista de um dos veículos, passou mal e perdeu o controle do ônibus, causando a colisão com o outro coletivo que vinha no sentido oposto.

Um dos motoristas apresentou suspeita de hemorragia interna e outro motorista e o trocador apresentavam apenas escoriações. As três vítimas foram encaminhadas para o HPS.