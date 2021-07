Colisão entre dois carros deixa motorista ferido na Av. Brasil

Nenhum dos condutores portava carteira de habilitação

da Redação - 08/07/2021 08:24

O 4º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado no começo da madrugada desta quinta-feira, 8, para atender um acidente entre dois veículos de passeio, no cruzamento da Av. Brasil, margem esquerda, com Av. Garibalde Campinhos, acesso ao bairro Vitorino. Um dos motoristas envolvidos no acidente relatou que um outro veículo atravessou a pista; ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Nenhum dos condutores portava carteira de habilitação. Um deles perdeu a consciência por alguns instantes e apresentava um corte na testa, foi encaminhado para atendimento hospitalar. O outro não tinha lesões aparentes.

A Polícia Militar ficou responsável pelas providências pertinentes às infrações de trânsito.