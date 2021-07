Consumo em feiras livres de JF está liberado

Demais normas de funcionamento serão mantidas

da Redação - 09/07/2021 08:41

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) liberou o consumo em barracas de alimentação das feiras livres do município. As notas técnicas que proibiam o consumo foram revogadas e novas normativas foram publicadas nesta quinta-feira, 8, na página do programa municipal de enfrentamento à Covid-19, “Juiz de Fora pela Vida”.

As outras normas de funcionamento seguem mantidas. As feiras noturna e da Avenida Brasil de domingo, podem ser realizadas com 50% dos pontos, sendo montados nas extremidades da avenida, deixando o meio livre.

Já as feiras realizadas nos bairros de Juiz de Fora, podem funcionar com o limite máximo de quatro pontos por feirante, ou seja, aquele feirante que possua um a três pontos poderá montar todos os seus pontos, aquele com quatro ou mais pontos, poderá montar apenas quatro pontos.

Normas gerais de funcionamento:

- Espaçamento de 1 metro entre as barracas;

- É permitido o consumo nas barracas de alimentação, desde que mantido o distanciamento de 2 metros entre as mesas;

- Espaçamento de, pelo menos, cinco metros entre as barracas de lanche;

- Uso obrigatório de máscaras;

- Uso obrigatório de álcool 70% em todas as barracas;

- Atendimento aos protocolos de enfrentamento à Covid-19;

- Distanciamento social;

- Sujeito a fiscalização dos órgãos responsáveis.

Com informações da PJF