Linhas de ônibus atenderam aos candidatos do Pism com horários especiais

A SMU solicita que os candidatos priorizem o transporte coletivo para evitar engarrafamentos no trajeto

da Redação - 09/07/2021 11:21

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) montou um esquema especial de horários das linhas 545 e 555, ambas Universidade, para atender aos inscritos no Processo de Ingresso Seletivo Misto (Pism) - Módulo I, que será realizado neste sábado, 10, e domingo, 11, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Nos dois dias, os horários de partida do Centro serão a partir de 10h e o último, de retorno da UFJF será às 17h.

A SMU alerta que nos dias de Pism as linhas 525 e 535 não circulam. As linhas 545 e 555 vão atender a todos os prédios da UFJF. A SMU solicita que os candidatos priorizem o transporte coletivo para evitar engarrafamentos no trajeto, e ressalta que os motoristas que não vão conduzir os estudantes que evitem transitar no campus-sede da UFJF e no seu entorno por, pelo menos, uma hora e meia antes do início das provas, que estão marcadas para as 13h.

Confira abaixo os horários especiais elaborados para o Pism – Módulo I:

545 – UFJF

● Saída do Centro, da Av. Getúlio Vargas: 10h, 10h20, 10h40, 11h, 11h20, 11h40, 12h e 12h20.

● Saída da UFJF: 16h e 17h.



555 – UFJF

● Saída do Centro, da Rua Benjamin Constant nº790: 10h, 10h20, 10h40, 11h, 11h20, 11h40, 12h e 12h20.

● Saída da UFJF: 16h e 17h.



Linha 545 – Itinerário Centro/UFJF:

Av. Presidente Getúlio Vargas nº 301 (Ponto Final), Av. Presidente Itamar Franco, Rua Local da UFJF (Anel Viário), Faculdade de Odontologia, Faculdade de Economia, Novo ICH, Rua Local da UFJF (Anel Viário), Faculdade de Direito, Rua Local da UFJF(Anel Viário), Faculdade de Engenharia, Rua Local da UFJF (Anel Viário), Acesso à Faculdade de Educação Física (Ponto Final).



Linha 545 – Itinerário UFJF/Centro:

Acesso à Faculdade de Educação Física (Ponto Final), Rua Local da UFJF (Anel Viário), Av. Presidente Itamar Franco, Travessa Doutor Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Avenida Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 301 (Ponto Final).



Linha 555 – Itinerário Centro/UFJF:

Rua Benjamin Constant nº 790 Ponto Final, Rua Santo Antônio, Rua Paula Lima, Avenida dos Andradas, Rua Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua José Lourenço Kelmer, Rua Local da UFJF (Anel Viário), Faculdade de Engenharia, Rua Local da UFJF (Anel Viário), Faculdade de Odontologia, Faculdade de Economia, Novo ICH, Rua Local da UFJF (Anel Viário), Faculdade de Direito, Rua Local da UFJF (Anel Viário), Reitoria - Ponto Final.



Linha 555 – Itinerário UFJF/Centro:

Rua Local da UFJF (Anel Viário), Reitoria (Ponto Final), Rua José Lourenço Kelmer, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento, Avenida dos Andradas, Rua Silva Jardim, Avenida Barão do Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Travessa Doutor Prisco, Rua João Pessoa de Rezende, Avenida Francisco Bernardino Rua Benjamin Constant nº 790 (Ponto Final).

Com informações da PJF