Homem causa tumulto em posto de vacinação e é preso pela Guarda Municipal

Ele foi conduzido à delegacia de Santa Terezinha

da Redação - 12/07/2021

A Guarda Municipal de Juiz de Fora deteve, na manhã desta segunda-feira, 12, um homem que causava tumulto no posto de vacinação do Círculo Militar. Além de ter 33 anos, não se encontrando na faixa etária contemplada com a vacina na data, ele coagia funcionários para conseguir a imunização. Contrariado com a informação e bastante exaltado, o rapaz proferiu palavras de baixo calão contra a equipe de saúde e ainda tomou o celular da enfermeira que procurava orientá-lo. A Guarda interveio, contendo e conduzindo o homem à delegacia de Santa Terezinha para as medidas legais cabíveis. A ocorrência encontra-se em andamento.

A enfermeira relatou ter tentado ajudar o rapaz a entender que não era o dia da sua vacinação, chegando a fazer contato com responsáveis na Secretaria de Saúde, dos quais recebeu a mesma resposta de que não seria possível oferecer a vacina. No intuito de esclarecer o cidadão, a enfermeira passou às suas mãos o aparelho celular, colocando-o em contato com a chefia de imunização da Vigilância Sanitária. Diante da negativa, o rapaz tomou o celular para si, colocando o aparelho no bolso e se opondo a devolvê-lo.

Presente ao flagrante, a equipe da Guarda Municipal agiu na situação de desacato. Em revista, foram encontrados com o agressor uma porção de substância análoga à maconha e um pacote de fumo contendo material semelhante à maconha, somando aos crimes de desacato, desobediência, apropriação indébita, o de posse de droga. O homem ainda pode responder por lesão corporal. Ele reagiu à ação dos guardas durante a contenção, vindo a provocar lesões e escoriações em membros da equipe.

Com informações da PJF