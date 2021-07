Linhas de ônibus da zona norte têm horários ampliados

As mudanças comtemplam pedidos dos moradores desde o começo da pandemia

da Redação - 12/07/2021

A partir desta segunda-feira, 12, as linhas de ônibus 740 (Humaitá) e 747 (São Judas Tadeu) passam a contar com horários extras e extensão dos itinerários nos bairros. Já a linha 725, também do bairro São Judas Tadeu, passou por uma reorganização do quadro. Os ajustes foram realizados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), visando oferecer um melhor atendimento aos usuários.

Entre as mudanças está a extensão de itinerário para atender aos moradores do Morro do Sabão, no distrito de Humaitá, com a inclusão de um novo horário na linha 740, saindo às 6h30. A localidade passa a ser atendida também com o coletivo que parte do Centro às 16h30. “Esta ampliação de horário e itinerário contempla a um pedido da comunidade local, que era reivindicado desde o início da pandemia”, esclareceu o secretário da SMU, Fernando Tadeu David.

Outro bairro que recebeu melhorias no atendimento do transporte coletivo foi o São Judas Tadeu. O ônibus 747 passou a contar com seis horários extras, sendo dois no período de pico da manhã, um às 6h10 e outro às 7h55, sentido bairro Centro; e quatro nos horários de maior fluxo do final do dia, com saídas do Centro às 17h, 18h55, 20h45 e 22h25. Além disso, o itinerário foi ampliado para atender às vias que eram atendidas pela linha 749, que foi desativada no ano passado durante a pandemia. Para isso, o 747 deixa de atender um pequeno trecho da Rua José Carlos de Lery, no bairro.

O ônibus 725, também São Judas Tadeu, passou somente por ajustes no quadro de horários. Outras adaptações e ampliações em relação ao transporte coletivo de outras regiões da cidade estão em análise da viabilidade técnica pela SMU e devem entrar em vigor a partir do dia 2 de agosto. Todas estas alterações de quadro de horário e itinerários podem ser conferidas no site da PJF, no link Infotrans – Ônibus.

Com informações da PJF