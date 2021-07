Abastecimento de água pode ficar comprometido no Centro, Poço Rico e Vila Ideal

As equipes da companhia atuarão no local das 8h às 18h

da Redação - 16/07/2021

Neste domingo, 18, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) irá realizar uma manutenção corretiva na rede de água que passa pela Praça do Canhão, no Centro da cidade, próximo ao Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM). As equipes da companhia atuarão no local das 8h às 18h e, para isso, será necessário interromper o abastecimento da região, podendo comprometer o fornecimento de água nos bairros Centro, Poço Rico e Vila Ideal.



Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana irão monitorar o trânsito, que funcionará em meia pista durante os trabalhos. A Cesama pede a colaboração da população e orienta para que os moradores da área afetada economizem água. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo da segunda-feira, 19.