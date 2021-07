Penitenciária José Edson Cavalieri aumenta capacidade em 140%

Reforma iniciada em 2019 é entregue com acréscimo de 500 vagas na unidade

da Redação - 19/07/2021

A Penitenciária de Juiz de Fora I (José Edson Cavalieri) passou por uma reforma geral nos pavilhões carcerários, o que ampliou a capacidade em 516 novas vagas, 140% a mais em relação a anterior, 366 vagas. O número subiu para 882 com a finalização da obra. Além da geração de novas vagas, a reforma também se estendeu para as muralhas, salas de aula e fachada da parte administrativa.



Ao todo, quase R$ 6 milhões foram investidos na unidade, recurso originário do Tesouro Estadual e repassado para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que viabilizou todas as ações de melhoria da estrutura penitenciária, por meio da Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia.

O recurso de R$ 5,8 milhões foi utilizado para fazer adequações necessárias da estrutura, devolvendo aos servidores uma unidade prisional apta para o trabalho de custódia e ressocialização.

As dez salas de aula ganharam banheiros individuais; o espaço de aprendizagem agora conta com biblioteca e banheiros específicos para professores; houve a substituição de caixas d’água; reforço das muralhas; construção de passarelas interligadas, melhorando a comunicação com a guarita principal; construção de uma guarita central; instalação de alambrado para cobertura e fechamento do pátio de banho de sol; melhoria da iluminação e instalações de redes hidrossanitárias e de rede elétrica, entre outros.