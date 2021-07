Defesa Civil emite alerta sobre queda de temperatura em Juiz de Fora

O frio extremo coloca em risco as pessoas em situação de rua

da Redação - 20/07/2021

A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu alerta sobre queda de temperatura nos próximos dias, com probabilidade de declínio entre 3ºC e 5ºC até quarta-feira, 21 de julho. O aviso tem como base as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Para receber alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199 informando o CEP da sua rua. O serviço é totalmente gratuito.



Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas

O frio extremo coloca em risco as pessoas em situação de rua. O Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - criado neste ano pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) - apresenta um conjunto de medidas estratégicas a curto, médio e longo prazo, que serão realizadas de forma integrada pelos órgãos municipais responsáveis pelas áreas de proteção, defesa civil, assistência social, direitos humanos, saúde e governo, com o objetivo de minimizar os impactos das baixas temperaturas sobre a população em situação de rua no município.