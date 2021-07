Feiras livres de bairros voltam a funcionar com todas as barracas

As feiras noturna e de domingo da Avenida Brasil seguem as normas da nota técnica específica

da Redação - 20/07/2021

A partir desta quarta-feira, 21, as feiras livres realizadas nos bairros poderão funcionar com 100% das barracas. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou a nota técnica na tarde desta terça-feira, 20, na página do programa municipal de enfrentamento à Covid-19, Juiz de Fora pela Vida.

As feiras noturna e de domingo da Avenida Brasil seguem as normas da nota técnica específica divulgada no dia 8 de julho, permanecendo a montagem de 50% das barracas.

Normas de funcionamento feiras livres de bairros:



Está permitido o funcionamento das feiras livres de bairros com 100% do número de barracas;



O uso do “L” só será permitido, caso necessário, dentro dos limites da barraca de cada feirante (não sendo permitido o uso do mesmo, de caixotes ou de qualquer outro material fora do limite da barraca);



Não será permitido o uso de extensor de barracas;



Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos consumidores, da disponibilização de álcool líquido ou gel 70%;



Todos os feirantes a auxiliares deverão usar, a todo momento, máscaras de proteção cobrindo boca e nariz;



É permitido o consumo nas barracas de alimentação, desde que mantido o distanciamento de 2 metros entre as mesas;



As barracas devem começar a ser montadas a partir das 5h, com exceção das feiras na Rua São João Nepomuceno, que deverão ser montadas a partir das 6h30.