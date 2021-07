Católicos celebram Santa Ana e São Joaquim em Juiz de Fora

Por serem os avós de Jesus, nesta data se recorda também o dia dos avós

por Jorge Júnior - 21/07/2021 08:24

A Igreja Católica celebra no próxima segunda-feira, 26 de julho, o dia de Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus. Segundo a antiga tradição, o casal estava com idade avançada, mas não conseguiam ter filhos e isso lhes causava vergonha. No entanto, com fé e oração, Ana engravidou, dando à luz a uma das pessoas mais importantes para a história da salvação: Maria Santíssima.



Por serem os avós de Jesus, nesta data se recorda também o dia dos avós. No entanto, neste ano, o Papa Francisco instituiu o “Dia Mundial dos Avós e dos Idosos” na Igreja Católica Romana, a ser comemorado uma vez por ano, no quatro domingo de julho, para homenagear e destacar a importância dessas pessoas na sociedade.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora são quatro as paróquias que levam o nome de Santa Ana e uma a que também homenageia São Joaquim, além de outras comunidades. Elas prepararam programações especiais honra dos padroeiros. Confira a programação completa:

Juiz de Fora

Paróquia Sant’Ana – Bairro Vila Ideal

*A Matriz fica na Rua Afonso Celso, 95 – Vila Ideal

Até dia 25 de julho – Novena

19h– Missas nos dias de semana

18h – Missas no sábado e domingo

Dia 26 de julho – Segunda-feira – Dia de Santa Ana

15h – Missa dos avós

19h – Missa Solene

* Transmissões pelo YouTube.

** Agendamento para participação presencial através do (32) 3235-5504.

Igreja Santa Ana – Bairro Santana (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

*A igreja fica na Rua Herman Toledo, 85 – Bairro Santana

De 22 a 24 de julho – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 25 de julho – Domingo – Dia Mundial dos Avos e dos Idosos

9h – Celebração da Palavra com benção dos Motoristas

16h – Arraiá online do Judac *

19h30 – Santa Missa

Dia 26 de julho – Segunda-feira – Dia de Santa Ana e São Joaquim

12h – Repique dos sinos

15h – Missa

19h – Missa Solene

*Transmissão pelo Instagram do Movimento.

** Participação por ordem de chegada.