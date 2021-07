Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Juiz de Fora

A ação foi realizada pela PCMG, com apoio da PMMG

da Redação - 21/07/2021 07:46

Na terça-feira, 20 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, prendeu um homem de 40 anos, suspeito de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Na ocasião, na residência do investigado, no bairro Teixeiras, na Zona Sul da cidade, também foram apreendidos crack, veículos, aparelhos celulares e dinheiro.



Conforme informações do titular da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, apurações indicaram que o suspeito realizava o comércio no imóvel dele. O homem já possuía passagem na Polícia pelo crime de tráfico.

Ele foi conduzido até a unidade policial, onde teve o flagrante ratificado. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

No total, foram apreendidos R$ 860, onze pedras fracionadas e uma pedra bruta da mesma droga que renderia, aproximadamente, 250 pedras fracionadas para venda. Também foram apreendidos uma motocicleta e um veículo.