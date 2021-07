Parque da Lajinha amplia funcionamento

Serão autorizadas a permanência de até 400 pessoas ao mesmo tempo no local.

da Redação - 22/07/2021

A partir deste sábado, dia 24, serão expandidos o horário de funcionamento e a limitação de pessoas que podem permanecer ao mesmo tempo no Parque Municipal da Lajinha. Com a determinação, o horário de funcionamento será das 8h às 16h, de terça-feira a domingo, e serão autorizadas a permanência de até 400 pessoas ao mesmo tempo no local. A mudança foi possível graças à melhora nos índices epidemiológicos, com o avanço do município para faixa amarela.

Desde a última reabertura, durante a faixa laranja, estavam permitidas a permanência de 200 pessoas ao mesmo tempo e o horário de funcionamento era das 8h às 14h, de terça-feira a domingo.

Regras de Funcionamento

A Sesmaur conta com a colaboração de toda a população no cumprimento das regras de funcionamento do Parque, sobretudo sobre o uso de máscaras durante toda a permanência no local. Continuarão suspensos os ensaios fotográficos, a realização de eventos e piqueniques, a utilização dos parques infantis e aparelhos de ginástica. O uso dos bebedouros somente será permitido com garrafas ou copos, sendo proibido o jato diretamente na boca. O serviço de pedalinho será mantido, seguindo cuidados, como a distribuição de senhas para evitar filas, a utilização do álcool nas mãos e também na higienização dos equipamentos e coletes. Na fila para entrada, haverá a aferição da temperatura e deverá ser mantida a distância mínima de dois metros entre as pessoas.

Campanha JF Solidária

Está disponível no Parque um posto para arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, agasalhos, cobertores, descartáveis, que serão doados para a Campanha “Juiz de Fora Solidária ”.