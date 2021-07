PCMG desmantela esquema de tráfico de drogas no Centro de Juiz de Fora

Dois suspeitos, 41 anos e 50 anos, foram presos em flagrante na Avenida Getúlio Vargas

da Redação - 23/07/2021 08:30

Na tarde da última quinta-feira, 22 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou a prisão em flagrante de dois suspeitos, de 41 e 50 anos, pela prática de tráfico ilícito de drogas, na área central do município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.



A ação foi possível, após apurações de denúncias e monitoramento de um esquema de mercancia ilícita de entorpecentes, que estava sendo praticado na Avenida Getulio Vargas. Investigações apontaram que os envolvidos faziam contato com usuários em via pública e buscavam droga escondida no interior de um bar para realizar a entrega.





De acordo com o delegado Rafael Gomes, no momento da ação desencadeada pela Delegacia de Combate ao Narcotráfico, foram apreendidos duas buchas de maconha, 16 pinos cocaína e cinco pedras de crack, além de outros materiais. “O local possui movimento intenso, diuturnamente, logo chama a atenção essa ousadia dos suspeitos em realizar a venda de drogas ilícitas no centro da cidade, em plena luz do dia. Mas reforçamos que a Polícia Civil segue atuante no combate ao narcotráfico e as ações continuam sendo perpetradas, não só na região central, bem como em toda a cidade de Juiz de Fora”, concluiu o delegado.



Os dois suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, onde os flagrantes foram ratificados. Posteriormente, eles foram conduzidos até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.