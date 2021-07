Católicos celebram São Cristóvão em Juiz de Fora

O santo é homenageado em comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora

da Redação - 24/07/2021 06:25

Neste domingo, 25 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de São Cristóvão, tido como o padroeiro de motoristas e viajantes. O nome Cristóvão não é o seu nome de batismo, mas foi assumido pelo santo e significa “aquele que carrega Cristo”.



O santo é homenageado em comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora, que prepararam programações festivas. Dentre as atividades previstas estão as tradicionais procissões, carreatas e bênção dos motoristas, chaves e veículos; todas presenciais, seguindo os cuidados contra a Covid-19. Confira a programação completa:

Juiz de Fora

Capela São Cristóvão – Bairro Centenário (pertencente à Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus)

*A capela fica na Rua Domingos Sávio, 553 – Centenário



De 22 a 24 de julho – Tríduo

19h – Santa Missa



Dia 25 de julho – Domingo – Dia de São Cristóvão

8h, 15h e 17h30 – Missa

*Após a Missa das 15h haverá carreata



*Agendamento para participação presencial através do (32) 3224-2951 ou pelo (32) 99945-9411 (Whatsapp).



Capela Nossa Senhora de Fátima e São Cristóvão – Bairro Benfica (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A capela fica na Rua Paulo Garcia, 613 – Benfica



Até dia 24 de julho – Novena

19h30 – Celebração Eucarística



Dia 25 de julho – Domingo – Dia de São Cristóvão

17h – Bênção dos veículos e carreata pelas principais ruas do bairro

19h – Missa Festiva



*Agendamento para participação presencial com o coordenador da comunidade através do (32) 99984-5068 (Agilmar).



Seminário Nossa Senhora do Sagrado Coração – Sagrado Coração de Jesus (pertencente à Paróquia São Pio X)

* A Seminário fica na Rua Santos Pereira da Rocha, 25 – Sagrado Coração de Jesus



Dia 24 de julho – Sábado – Festa de São Cristóvão

19h – Missa em honra ao santo

20h – Benção dos veículos e condutores



*Agendamento para participação presencial através do (32) 3234-3357.

** Haverá venda de combo com comidas típicas no valor de R$ 20.



Capela São Cristóvão – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Miguel e Almas)

*A capela fica na BR 040, KM 747 – Perobas de Baixo (Área Rural)



De 22 a 24 de julho – Tríduo

19h – Santa Missa



Dia 25 de julho – Domingo – Dia de São Cristóvão

11h – Carreata saindo da Matriz em direção a antiga fábrica de papel

15h – Santa Missa na capela



*Participação por ordem de chegada.



Capela São Cristóvão – São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia Sagrada Família)

*A capela fica na Rua Frederico Ozanan, 783 – Bairro São Cristóvão



Dia 25 de julho – Domingo – Dia de São Cristóvão

8h – Missa seguida de carreata e benção dos veículos



*Agendamento para participação presencial através do (32) 3261-5710.