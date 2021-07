Defesa Civil alerta sobre frio intenso nos próximos cinco dias

da Redação - 27/07/2021 18:16

Com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu alerta sobre queda brusca de temperatura a partir do meio-dia desta quarta-feira, 28. Há probabilidade de declínio de 5ºC abaixo da média e as baixas temperaturas devem seguir até segunda-feira, 2.



Para receber alertas da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199 informando o CEP da sua rua. O serviço é totalmente gratuito.



Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) instaurou o Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas com o objetivo de desenvolver ações de forma integrada para diminuir os impactos do frio intenso sobre a população em situação de rua no município. O Plano foi pensado pelo Comitê Permanente de Gestão de Situações de Baixas - composto por representantes da Secretaria de Assistência Social (SAS); da Secretaria de Governo (SG); da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil; da Secretaria de Saúde (SS); da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU); da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH); da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora (EMCASA); e da Secretaria de Comunicação Pública (Secom).



Uma das medidas adotadas pela PJF foi a criação de um alojamento emergencial para abrigar pessoas em situação de rua durante a noite localizado no prédio da Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora (EmCasa), na Avenida Sete de Setembro, 975. O local disponibiliza espaço para guardar carrinhos, além de permitir o acolhimento de animais e a presença de casais.



"Juiz de Fora Solidária no Frio"



A campanha "Juiz de Fora Solidária no Frio” está arrecadando doações para a população em situação de rua e para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além de cobertores e colchões, a ação também recebe doações de utensílios descartáveis (copos, colheres, garfos e cumbucas), toalhas, materiais de higiene pessoal (prestobarba e escova de dente) e chinelos masculinos e femininos, que serão destinados para o abrigo temporário instalado no prédio da EmCasa.



Confira os pontos de recolhimento:



- Prédio da Prefeitura: Avenida Brasil, 2.001, Centro, das 8h às 18h

- Passe Livre, Rua Fonseca Hermes: 143, Centro, das 8h às 17h

- Casa da Mulher: Avenida Garibalde Campinhos, 169, Vitorino Braga (em frente ao Colégio Santos Anjos), das 7h30 às 17h

- Independência Shopping: Avenida Presidente Itamar Franco, 3.600, Cascatinha, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingo e feriados, das 13h às 21h.