Polícia Civil prende suspeito por tráfico durante operação no Alto Grajaú

da Redação - 27/07/2021 08:19

Nesta segunda-feira, 26 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação em Juiz de Fora visando combater o tráfico de drogas. Durante a ação, desencadeada pela Delegacia de Combate ao Narcotráfico, um suspeito de 22 anos foi preso em flagrante em uma rua, no Alto Grajaú, no momento em que vendia a droga a um usuário, de 28 anos, rapaz que também foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora.



Conforme informações do delegado Rafael Gomes, na ocasião, foram apreendidos uma bucha de maconha que estava com o usuário e outra porção maior da mesma droga com o outro investigado, além de balança de precisão e uma faca. Ainda segundo o delegado, apurações também indicam que o investigado mais novo é suspeito de ameaçar moradores do local.

Os dois rapazes foram encaminhados à unidade policial. Posteriormente, o jovem foi conduzido até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. Já o usuário assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se em comparecer perante a Justiça.