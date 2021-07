Abastecimento de água pode ficar comprometido neste domingo na Zona Sul

Para realização dos trabalhos, será necessário interromper o fornecimento de água

por Jorge Júnior - 30/07/2021 07:26

No próximo domingo, 1º de agosto, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora irá realizar uma nova interligação no sistema da Zona E, responsável pelo abastecimento da Região Sul da cidade. Os serviços acontecerão das 8h às 17h, em dois pontos: próximo ao Portão Sul da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e nas imediações do viaduto da Avenida Itamar Franco, próximo à rotatória da Ascomcer, no sentido Cascatinha.



Para realização dos trabalhos, será necessário interromper o fornecimento de água da área, o que irá comprometer o abastecimento do Cascatinha, Teixeiras, Jardim Laranjeiras, Jardim Liú, Aeroporto, Mandala, Jardim da Serra, Nova Califórnia, Parque Jardim da Serra, Lajinha Green Park e Condomínio Murilo Mendes.

Assim que os serviços forem concluídos, a água será reaberta. Por ser um trabalho extenso, que atinge uma região significativa, a previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo da segunda-feira, 2. A Cesama pede a compreensão dos usuários e orienta para que economizem água.