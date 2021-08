Copasa faz novo leilão eletrônico de 40 veículos

Bens serão alienados no estado em que se encontram

da Redação - 02/08/2021 08:07

A Copasa abre, na próxima quarta-feira (4/8), mais um leilão de 40 veículos por meio de Sistema Eletrônico de Alienação, que poderá ser acessado em www.copasa.com.br. De acordo com o edital administrativo, o início da sessão eletrônica está previsto para 8h.

A visitação dos bens poderá ser feita no Pátio Copasa – Belo Horizonte/MG – BR 040, km 550 - Bairro Jardim Canada, em Nova Lima - saída para o Rio de Janeiro, entre a entrada de Macacos e o Posto Chefão - nos dias 4, 5 e 6/8, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

A Copasa está seguindo, rigorosamente, todas as medidas estabelecidas pelas autoridades sanitárias: utilização de máscara, distanciamento social e o uso de álcool em gel 70%.

A companhia esclarece que os veículos serão alienados no estado em que se encontram, não cabendo, portanto, reclamações posteriores.

Pagamento

O pagamento do valor total do bem arrematado deve ser realizado em até 48 horas após a data de efetivação da alienação, exclusivamente, por meio de boleto bancário, que ficará disponível no site da Copasa.

Segundo a Comissão Especial de Alienação da Copasa, o texto integral do edital e demais informações do leilão estão disponíveis no site: www.copasa.com.br.

Dúvidas podem ser solucionadas pelo e-mail comissaodealienacao@copasa.com.br ou pelo telefone (31) 3250.1335.