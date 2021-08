Vacinação contra Influenza segue para todos os públicos nesta terça

A vacina oferecida é a trivalente

da Redação - 02/08/2021 17:03

Nesta etapa final da campanha de vacinação contra a Influenza realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), todas as pessoas acima de seis meses de idade podem receber a vacina em 39 UBS espalhadas por todas as regiões da cidade, das 8h às 11h, e à tarde, das 13h às 16h. Além destas UBSs, os idosos com 60 anos ou mais têm a possibilidade de serem vacinados no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS), o imunizante seguirá sendo disponibilizado para toda a população com 6 meses ou mais de idade enquanto houver estoque da vacina contra Influenza.



A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização previne complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga viral da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. Os endereços e horários de vacinação podem ser vistos de forma detalhada no fim do texto.



Fique atento



Para receber a vacina contra a Influenza, as pessoas devem apresentar documento original com foto, como carteira de motorista ou documento de identidade (RG). Como a campanha contra o Influenza está ocorrendo paralela à campanha de combate à Covid-19, é importante que quem foi vacinado contra a covid apresente o cartão no momento de receber a vacina contra a Influenza, pois é preciso um intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a aplicação de uma e da outra vacina. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber o imunizante.



Confira os locais e horários de vacinação nesta segunda, dia 2 de agosto



Todas as pessoas a partir de 6 meses de idade

Em 39 UBSs, das 8h às 11h, e das 13h às 16h.



Grávidas e puérperas

Departamento de Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA), das 8h às 14h, e em 39 UBSs, das 8h às 11h, e das 13h às 16h.



Idosos de 60 anos ou mais

No Departamento de Saúde do Idoso, das 8h às 11h e das 13h às 16h, e em 39 UBSs, das 8h às 11h, e das 13h às 16h



Confira os endereços dos locais de vacinação:



Departamento de Saúde do Idoso

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Departamento De Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA)

Rua são Sebastião, 772, Centro



39 UBSs vacinam em dois turnos nesta terça:

UBS Alto Grajaú, Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

UBS Bairro Industrial, Rua João Gualberto,110;

UBS Barreira do Triunfo, Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

UBS Borboleta, Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

UBS Cidade do Sol, Rua Gustavo Capanema, 70;

UBS Centro Sul, Avenida Rio Branco, 3.132;

UBS Dom Bosco, Rua João Manata, 93;

UBS Esplanada, Rua Bias Fortes, 74;

UBS Filgueiras, Rua Orlando Riani, 2.200;

UBS Furtado de Menezes, Rua Furtado de Menezes, 19 À;

UBS Grama, Praça Áureo Carneiro s/n;

UBS Granjas Bethânia, Rua Nove de Julho, 294;

UBS Ipiranga, Rua Etiene Loures, 85;

UBS Jardim da Lua, Rua Natalino José de Paula, 314;

UBS Jardim Esperança, Rua Padre João Micheleto, 35;

UBS Jardim Natal, Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

UBS Joquei Clube I, Rua Antonio Armando Pereira, 140;

UBS Joquei Clube II, Rua Antônio Guimarães Peralva, 130;

UBS Linhares, Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

UBS Marumbi, Rua Barão do Retiro, 1.462;

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº;

UBS Monte Castelo, Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

UBS Nova Era, Rua Guimarães Júnior, 850;

UBS Parque Guarani, Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, 119;

UBS Retiro Rua, Sebastião Cardoso, 41;

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, 900;

UBS Santa Cruz, Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, 245;

UBS Santa Efigênia, Rua José Ferreira, 13;

UBS Santa Rita, Rua José Vicente, 390;

UBS Santo Antônio, Rua Pedro Trogo, 285;

UBS Santos Dumont, Rua Álvaro José Rodrigues, 25;

UBS São Judas Tadeu, Rua Ernesto Pancini, 446;UBS São Sebastião, Rua Jorge Raimundo, 209;

UBS Teixeiras, Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

UBS Vale dos Bandeirantes Rua Laurindo Nocelli, 100;

UBS Vale Verde, Rua Marciano Pinto, 685;

UBS Vila Esperança, Rua Nova, 30;

UBS Vila Olavo Costa, Rua Jacinto Marcelino, 16.