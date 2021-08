Acesso Norte tem interdição de pista no Barbosa Lage, sentido bairro para o Centro

A previsão é que o local seja liberado a partir da próxima quinta

da Redação - 03/08/2021 07:38

Devido à continuação das obras da quarta adutora que está sendo realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) por meio da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), o Acesso Norte (Avenida Garcia Rodrigues Paes) foi interditado na pista sentido bairro/Centro na altura do Bairro Barbosa Lage. Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) montaram um desvio pelas ruas Senhorinha Pires/ Avenida Doardino Longo para retorno ao Acesso Norte. A previsão é que o local seja liberado a partir da próxima quinta-feira, 5.

Todas as vias do Barbosa Lage que têm ligação com o Acesso Norte estão com suas saídas para a via fechadas, exceto a Avenida Doardino Longo, que é o desvio oficial montado pela SMU. A linha de ônibus que circula no local, 727 (Bairro Araújo) também terá o trajeto alterado durante os dias de interdição. Já a pista do Acesso Norte sentido Centro/bairro não terá desvios, mas, os condutores que circulam no local devem ficar atentos e reduzir a velocidade no trecho em obras.