Fórum dos Procons Mineiros realiza pesquisa sobre preço dos combustíveis

A pesquisa foi proposta em dez postos de cada um dos 17 municípios

da Redação - 03/08/2021 07:54

Na última segunda-feira, 2 de agosto, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) atuou, em ação conjunta com o Fórum dos Procons Mineiros, realizou uma pesquisa sobre o preço dos combustíveis. A consulta foi realizada a pedido do presidente do Fórum, Egmar Ferraz, e teve como objetivo levantar informações acerca dos preços praticados em todo território mineiro. Confira os resultados da pesquisa em Juiz de Fora no documento anexo.

Foram convidados representantes de cada uma das regiões de Minas Gerais, todos instalados na localidade ou no raio de até 150 quilômetros das bases abastecedoras autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Além de Juiz de Fora, a experiência contemplou as cidades de Brasília de Minas, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Guanhães, Itajubá, Ituiutaba, Janaúba, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia. A pesquisa foi proposta em dez postos de cada um dos 17 municípios.