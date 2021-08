Operação Torre 129 desarticula organização criminosa suspeita de atuar em Juiz de Fora

da Redação - 03/08/2021 09:40

Na madrugada desta terça-feira, 3 de agosto, a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a operação Torre 129, visando desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na região Leste do município de Juiz de Fora.



Na ocasião, policiais civis da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico prenderam seis suspeitos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Além disso, foram conduzidas até a delegacia quatro pessoas por uso e consumo de drogas. Os dez investigados possuem idades entre 24 e 56 anos.

Durante a ação, também foram apreendidos três veículos; 92 pedras de crack; 11 buchas grandes de cocaína; R$ 390; um drone que seria utilizado para monitorar a ação da Polícia, entre outros materiais. Conforme informações do delegado Rafael Gomes, a manobra ocorreu, após trabalhos investigativos que se iniciariam no mês de fevereiro. “Os policiais civis apuraram a participação dos suspeitos em um esquema de vendas de drogas que vinha incomodando as pessoas de bem da localidade. Durante as investigações, foram obtidas as provas necessárias que comprovaram a participação de cada um dos investigados e suas atribuições no esquema criminoso”, concluiu.

Operação Torre 129

De acordo com o delegado Rafael Gomes, o nome da operação faz alusão ao local onde ocorria a prática criminosa, conhecido como “Torre”, e ao número de pessoas presas pela Polícia Civil neste ano – no total, 129 -, por meio da atuação da Delegacia de Combate ao Narcotráfico.