Avenida Francisco Bernardino tem duas pistas interditadas a partir desta quarta-feira

Durante a interdição, somente uma pista ficará liberada

da Redação - 04/08/2021 07:58

Duas pistas da Avenida Francisco Bernardino, no Centro, serão interditadas entre a Rua Floriano Peixoto e o número 273 da via para a execução de obras do Viaduto Hélio Fádel. A previsão é de que o local seja liberado ao tráfego de veículos na sexta-feira, 6. Durante a interdição, somente uma pista ficará liberada. Por este motivo, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) solicita que os motoristas evitem o local nos próximos dias.

Para tentar aliviar as retenções no local, a Rua Hipólito Caron terá inversão do sentido de circulação, possibilitando os condutores que seguem pela Rua Floriano Peixoto acessarem a via para seguirem em direção à Rua São Sebastião ou retornarem novamente para a Avenida Francisco Bernardino. Os agentes de transporte e trânsito da SMU vão monitorar e sinalizar o trânsito durante toda a duração da obra.