Paróquia Nossa Senhora da Cabeça celebra festividade da padroeira

Os católicos em Juiz de Fora celebram Nossa Senhora da Cabeça. A paróquia que homenageia este título de Maria, localizada no Bairro São Dimas, realizará a novena todos os dias às 19h30, regida pelo tema “Com Maria e São José queremos redescobrir o amor pela família”.

No dia 12 de agosto, dedicado à Nossa Senhora da Cabeça, haverá três celebrações festivas: 7h, 15h e 19h – esta última também com transmissão.

Para participar presencialmente das missas é necessário agendamento na secretaria paroquial, através do (32) 3215-5797. Também é possível acompanhar de casa pelo Facebook da paróquia. No entanto, o agendamento para o dia da padroeira só será realizado a partir do dia 9 de agosto. A paróquia pede a compreensão e colaboração de todos, a fim de celebrar bem esta festividade.

A Matriz Nossa Senhora da Cabeça fica na Rua Anita Garibaldi, s/nº ‐ Bairro São Dimas (próximo ao Terminal Rodoviário Miguel Mansur).