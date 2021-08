PC prende suspeito por tráfico e apreende drogas em Juiz de Fora

Um usuário, de 61 anos, também foi abordado e conduzido à delegacia

da Redação - 05/08/2021 07:16

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nessa quarta-feira, 4 de agosto, em flagrante um jovem de 19 anos, suspeito de praticar tráfico ilícito de drogas, em uma praça do bairro Santa Cândida, no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. No momento da abordagem, foram localizados com o investigado nove pedras de crack e R$ 137. Um usuário, de 61 anos, também foi abordado e conduzido à delegacia.

Conforme informações do delegado Rafael Gomes, além disso, na residência do suspeito, os policiais civis da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico também apreenderam seis tabletes de maconha.

Os dois homens foram encaminhados à unidade policial. Posteriormente, o jovem será conduzido até o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. Já o usuário vai assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se em comparecer perante a Justiça.