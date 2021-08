Loja de manutenção de eletrodomésticos pega fogo no Granbery

por Jorge Júnior - 06/08/2021





Uma loja de manutenção e venda de eletrodomésticos pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, 6 de agosto, na Rua Batista de Oliveira, no Centro de Juiz de Fora, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O incêndio foi extinto pelas guarnições dos Bombeiros e após a atuação, foi feita uma vistoria na estrutura do prédio, não sendo constatada nenhuma anomalia ou sinal de enfraquecimento da estrutura.