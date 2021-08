Parque da Lajinha distribui mudas em troca de doações neste sábado

Serão oferecidas mudas de Ipê, Aroeira, Ingá, dentre outras

da Redação - 06/08/2021

Neste sábado, dia 7, a partir das 8h na portaria do Parque da Lajinha, serão distribuídas cem mudas de árvores e plantas ornamentais, em troca de doações para a Campanha Juiz de Fora Solidária e Juiz de Fora Solidária no Frio. Serão oferecidas mudas de Ipê, Aroeira, Ingá, dentre outras.

A ação é em parceria com o MST e a Frente Brasil Popular e faz parte do Plano Nacional “Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis” do MST. O objetivo é fazer com que as famílias acampadas, assentadas, Sem Terra e a sociedade em geral plantem 100 milhões de árvores em todos os estados do país.

Doações

Poderão ser doados: alimentos não perecíveis, descartáveis (copos, talheres e cumbucas), agasalhos, produtos de higiene e limpeza, cobertores, toalhas de banho, fronhas, lençóis, meias, máscaras, roupas íntimas novas, álcool, galões de água, entre outros.

Os produtos arrecadados serão doados para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc, para a distribuição entre as famílias em situação de vulnerabilidade na cidade e para o abrigo emergencial, localizado na Avenida Sete de Setembro, criado pela Prefeitura de Juiz de Fora para atender a população em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Confira outros pontos de recolhimento da Campanha :



- Prédio da Prefeitura: Avenida Brasil, 2.001, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 18h

- Passe Livre: Rua Fonseca Hermes, 143, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 17h

- Casa da Mulher: Avenida Garibalde Campinhos, 169, Vitorino Braga (em frente ao Colégio Santos Anjos), de segunda a sexta, das 7h30 às 17h

- Independência Shopping: Avenida Presidente Itamar Franco, 3.600, Cascatinha, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

- Sede da Sesmaur: Avenida Rio Branco 1843, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 18h

- Prédio da EmCasa (Alojamento emergencial): Avenida Sete de Setembro, 975, de segunda a sexta, das 8h às 18h