Granja no bairro Filgueiras recebe multa no valor de 50 mil reais

A granja está interditada desde a semana passada

da Redação - 09/08/2021

Neste domingo, 8, a operação “Fiscalização pela Vida” flagrou evento clandestino sendo realizado em uma granja no bairro Filgueiras. O proprietário do local recebeu um auto de infração no valor de R$ 50.581,6‬0.

A granja está interditada desde a semana passada por ter sediado uma festa irregular no sábado, 31. Na ocasião, além do auto de interdição para o local, os fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) emitiram dois autos de infração: um para o proprietário e outro - no valor de R$ 20 mil - para o organizador do evento. Neste final de semana, em função do descumprimento da interdição, a multa emitida para o proprietário foi em valor superior a R$ 50 mil. Se for flagrado novo descumprimento, será emitido outro auto de infração no mesmo valor.

Durante todo o final de semana, a equipe de fiscalização vistoriou 92 estabelecimentos. Entre a noite de sexta-feira, 6 e de domingo, 8, foram emitidos dois autos de notificação e dois autos de infração para estabelecimentos que descumpriram os protocolos sanitários de combate à Covid-19. Na sexta-feira, 6, um bar localizado em São Mateus foi autuado por funcionar após o horário permitido.

Fiscalização pela Vida

A operação “Fiscalização pela Vida” é uma atuação conjunta dos fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur); dos guardas municipais da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); dos agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), do Procon e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A ação é coordenada pela secretária de Governo, Cidinha Louzada.