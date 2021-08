PM prende suspeito de manter mãe e filho em cárcere privado no Paineiras

A vítima disse, ainda, que sofria ameaças de morte constantes

da Redação - 09/08/2021

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 23 anos, suspeito de manter a mulher, de 31 anos e o filho, de 1 ano e oito meses, em cárcere privado. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo, 8 de agosto, na Rua Redentor, no Bairro Paineiras.



Segundo o boletim de ocorrências, os militares foram acionados após denúncias de que havia uma pessoa gritando por socorro no interior da residência.

Ao perceber a presença dos policiais, a mulher fez contato pela grade e contou que foi agredida e estava presa há três semanas. Ela apresentava hematomas pelo corpo. A vítima disse, ainda, que sofria ameaças de morte constantes, caso terminasse o relacionamento.

O autor, que estava com o filho no colo, tentou fugir, mas foi preso em flagrante delito. As vítimas

foram conduzidas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foram medicadas e o homem,

conduzido à Delegacia.