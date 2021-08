PC apreende cerca de uma tonelada de carne em abatedouro clandestino em Ubá

Durante as buscas, foram apreendidos duas carcaças de animais suínos

da Redação - 12/08/2021

A Polícia Civil de Minas Gerais - em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, Vigilância Sanitária e Instituto do Meio Ambiente – apreendeu, nessa quarta-feira, 11 de agosto, cerca de uma tonelada de carnes, em um abatedouro clandestino, no município de Ubá, na Zona da Mata mineira. Um suspeito de 42 anos foi preso pela prática de crime contra a relação de consumo e de crime ambiental.



Após a PCMG receber decisão judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão, trabalhos investigativos foram realizados pela Delegacia Regional em Ubá e resultaram na ação desencadeada na cidade. Durante levantamentos, foi constatado que o investigado possuía um abatedouro de animais clandestino na residência dele, além de locais para acautelar carnes em desacordo com a legislação e sem inspeção dos órgãos competentes.



Durante as buscas, foram apreendidos duas carcaças de animais suínos que estavam sendo manuseadas no momento da chegada dos policiais civis, além de carnes e linguiças acauteladas em freezers e câmaras frias que podem ultrapassar o peso de uma tonelada. As carnes eram distribuídas para restaurantes e açougues da região. Apurações indicaram que o suspeito dispensava os resíduos sólidos e líquidos no meio ambiente, sem o devido tratamento e destinação.



De acordo com o delegado Douglas Mota, as ações integradas entre Polícia Civil, Ministério Público, Vigilância Sanitária e Instituto do Meio Ambiente contribuem para combater esse tipo de delito. “Que, além de onerar os cofres públicos pela não arrecadação dos impostos e taxas devidos, ainda degrada o ambiente e coloca em risco a saúde pública”, ressaltou.



O homem foi conduzido até a Delegacia Regional em Ubá, onde teve o flagrante ratificado pela autoridade policial. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.