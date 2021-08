Avenida Barão do Rio Branco terá desvio no domingo

A previsão é de que o local seja liberado a partir das 17h

da Redação - 12/08/2021 07:32

Devido à remodelação de 50 metros de rede de esgoto na Rua Agassis, no bairro Manoel Honório, haverá um desvio na Avenida Barão do Rio Branco neste domingo, 15, no sentido Centro para o bairro, entre as ruas Antônio Lagrota e Agassis. No trecho, os veículos serão direcionados para a pista central, exclusiva de ônibus. A obra está sendo realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), e deve ser iniciada a partir das 7h. Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vão monitorar e sinalizar o trânsito durante toda a duração da obra.



Por este motivo, a SMU solicita aos motoristas que evitem o local no domingo. A Rua Agassis, entre as avenidas Rio Branco e Brasil, permanece interditada até domingo devido à mesma obra.

De acordo com a Cesama, a finalidade da intervenção é melhorar o serviço de coleta local, substituindo as antigas manilhas de barro da via por novos tubos de PVC, com 300 milímetros de diâmetro,contando também com a troca de dois Poços de Visita (PV) de esgoto. As ações de remodelação são efetuadas ao longo de todo o ano, seguindo programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca.