Linhas 714, 102, 155, 508 e 302 terão reajuste de horário

da Redação - 14/08/2021 08:29

A partir desta segunda-feira, 16, as linhas de ônibus 714 (Chapéu Duvas), 102 (Grama/Via Garganta do Dilermando), 155 (Jardim Emaús), 508 (Avenida Deusdedith Salgado) e 302 (Floresta), terão seus quadros de horários remodelados com acréscimo de viagens e extensões de itinerário para otimizar o atendimento ao usuário. Os ajustes foram realizados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), segundo critérios de viabilidade técnica.

A linha 508 (Avenida Deusdedith Salgado) passa a contar com um horário extra saindo do bairro às 19h40. Já o ônibus que atende ao bairro Floresta, a linha 302, terá acréscimo de mais um horário na viagem de 22h30, com saída do Centro.

No Chapéu Duvas, durante os dias úteis, será adiantado o antigo horário de 6h30 com saída do bairro para o Centro para 6h20, que passa a iniciar a viagem do novo viradouro construído no local. Já aos sábados o coletivo vai realizar quatro novas extensões até o novo viradouro, no horário que sai do Centro às 10h25 e nas seguintes viagens com partida do bairro: 11h40, 11h50 e 12h10.

Os novos horários podem ser consultados no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a partir de segunda-feira, 16. Confira como ficam as alterações de horários:

102 (Grama/Via Garganta do Dilermando):

- Dias úteis: Saídas do bairro: 05:06, 05:57, 06:48, 07:39, 08:30, 09:21, 11:03,12:45, 14:27, 16:09, 17:05, 17:56, 18:52, 20:34 e 22:19. Saídas do Centro: 05:56, 06:47, 07:38, 08:29, 10:11, 11:53, 13:35, 15:17, 16:13, 17:04, 18:00, 18:51, 19:42, 21:24 e 23:09.



155 (Jardim Emaús):

- Dias úteis: Saídas do bairro: 06:25, 08:25, 10:00, 11:35, 13:10, 14:45, 16:20, 18:07, 19:54, 21:36 e 23:11. Saídas do Centro: 07:10, 09:10, 10:45, 12:20, 13:55, 15:30, 17:12, 18:59, 20:46, 22:21 e 23:56.

- Sábado: Saídas do bairro: 06:32, 07:59, 09:26, 10:53, 12:20, 13:47, 15:14, 16:41, 18:08, 19:35, 21:02 e 22:29. Saídas do Centro: 07:14, 08:41, 10:08, 11:35, 13:02, 14:29, 15:56, 17:23, 18:50, 20:17, 21:44 e 23:11.

- Domingos e Feriados: Saídas do bairro: 07:05, 08:25, 09:45, 11:05, 12:25, 13:45, 15:05, 16:25, 17:45, 19:05, 20:25, 21:45 e 23:05. Saídas do Centro: 07:45, 09:05, 10:25, 11:45, 13:05, 14:25, 15:45, 17:05, 18:25, 19:45, 21:05 e 22:25.



302 (Floresta):

- Dias úteis: Saídas do bairro: 04:00, 04:15, 04:35, 05:08, 05:40, 06:08, 06:50,

07:14, 07:45, 08:17, 08:48, 09:19, 09:51, 10:22, 11:25, 11:56, 12:59, 13:30, 14:33, 15:04, 16:07, 16:38, 17:10, 17:41, 18:12, 18:44, 19:15, 19:46, 20:18, 20:49, 21:20, 21:50, 22:15 e 22:45. Saídas do Centro: 09:35, 10:38, 11:09, 12:12, 13:46, 14:17, 15:20, 15:51, 16:23, 16:54, 17:25, 17:57, 18:28, 18:59, 19:31, 20:02, 20:33, 21:05, 21:30, 22:00, 22:30, 22:55 e 23:25.



508 (Avenida Deusdedith Salgado):

- Dias úteis: Saídas do bairro: 06:30, 08:05, 09:30, 10:55, 12:20, 13:45,15:10, 16:40, 18:10 e 19:40. Saídas do Centro: 05:50, 07:08, 08:45, 10:10, 11:35, 13:00, 14:25, 15:50, 17:20 e 18:55.



714 (Chapéu Duvas):

- Dias úteis: Saídas do bairro: 04:30, 04:40, 05:15, 05:30, 06:20, 06:30, 07:00, 07:20, 09:00, 10:15, 10:25, 11:40, 11:50, 12:00, 14:20, 16:00, 17:25, 17:35, 17:40, 18:40, 19:00, 19:40, 19:50, 20:00, 20:50, 21:00 e 22h50. Saídas do Centro: 05:45, 07:20, 08:40, 10:20, 12:40, 14:05, 15:40, 17:00, 17:40, 19:05 e 21:20.

- Sábado: Saídas do bairro: 04:45, 04:50, 05:15, 05:30, 06:20, 07:20, 07:30, 09:00, 10:40, 10:50, 11:40, 11:50, 12:10, 15:20, 17:05, 18:25, 18:30, 19:50, 19:55, 22:40 e 22:45.