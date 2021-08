Ação conjunta apreende mais de 160 tabletes de maconha em Juiz de Fora

Dois suspeitos, ambos de 28 anos, foram presos pela prática de tráfico ilícito de drogas

da Redação - 16/08/2021 07:27

Na última sexta-feira, 13 de agosto, operação conjunta entre Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 163 tabletes de maconha, na BR-040, no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Dois suspeitos, ambos de 28 anos, foram presos pela prática de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico.

A droga foi apreendida no baú de um veículo Iveco Daily, com placa de São Paulo, durante a abordagem do caminhão que estava sendo conduzido por um rapaz de 28 anos. A carga de maconha estava escondida no meio de móveis e envolvida em plástico bolha, misturada ao pó de café, para disfarçar o cheiro.

Na ocasião, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e da PRF também abordaram outro veículo, Volskwagen Polo, que estaria sendo usado para escoltar a carga de maconha, conforme informações do condutor de 28 anos, que também foi preso durante a ação. Os homens informaram que a droga teria saído de São Paulo com destino ao Espírito Santo e que receberiam R$ 25 mil pelo transporte. Os suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora.