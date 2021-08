Prefeitura e PM fazem blitz contra o transporte clandestino neste sábado

A ação contou com a participação dos agentes de transporte e trânsito

da Redação - 16/08/2021 07:39

Durante duas horas de blitz conjunta, realizada no bairro Vitorino Braga na manhã deste sábado, 14, um veículo foi flagrado realizando transporte clandestino e outros 31 foram autuados por infrações de trânsito diversas, das 19 abordagens realizadas pela equipe. A ação contou com a participação dos agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), de guardas municipais da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) e de policiais militares.



Ao todo, nove agentes de segurança e trânsito participaram da fiscalização. Entre as infrações constatadas estavam a falta do uso do cinto de segurança, utilização de celular, criança fora da cadeirinha e motociclista com viseira levantada.

O transporte clandestino é caracterizado pelo transporte remunerado de passageiros praticado por veículo que não esteja licenciado para esta atividade. Os motoristas do transporte por aplicativo, serviço permitido no município, devem obrigatoriamente ser acionados via aplicativo para que a viagem não seja caracterizada como irregular. A última operação conjunta da SMU e PM com este propósito foi realizada no mês passado.