PC deflagra operação de combate ao tráfico e prende dois suspeitos no Tiguera

A ação resultou na prisão do casal pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico

da Redação - 17/08/2021 08:47

Nesta segunda-feira, 16 de agosto, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação policial para combater o tráfico de drogas, na Zona Sudeste do município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, onde dois suspeitos -um rapaz de 23 anos e uma jovem de 22 anos - foram presos. A ação resultou na prisão do casal pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico e na apreensão de droga - inclusive de um kit que seria vendido ao usuário contendo maconha e papel de seda - e de outros materiais, no Bairro Tiguera.

Conforme informações do titular da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes, apurações indicaram que o investigado utilizava as redes sociais para realizar a venda de entorpecentes. “Ele ainda se gabava em suas postagens com a venda de um kit que viria com 25 gramas de maconha e uma caixinha de papel de seda”, explica o delegado, informando que, após trabalhos investigativos, foi possível abordar o rapaz no momento em que ele realizaria a entrega dessa droga. “No interior da residência dele, anda foram localizados mais porções de maconha e papeis desse tipo de seda”, conta, explicando que a mulher também foi presa no local.

Os dois suspeitos foram encaminhados à unidade policial, onde tiveram os flagrantes ratificados. Posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.