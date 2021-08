Ação conjunta combate roubo de gado, tráfico e furtos em Chácara

té o momento, cinco mandados de prisão foram cumpridos na localidade

da Redação - 18/08/2021

As Polícias Civil e Militar de Minas Gerais deflagraram, na manhã desta quarta-feira (18/8), no município de Chácara, na Zona da Mata mineira, a operação “Chácara Segura, Chácara sem Medo”, visando combater roubo de gado, tráfico de drogas e furtos na região. Até o momento, cinco mandados de prisão foram cumpridos na localidade.



Durante coletiva de imprensa, a titular da 4ª Delegacia de Polícia Civil, delegada Ione Barbosa, explicou que mais de 30 policiais, entre civis e militares atuaram na manobra. “No sentido de cumprir onze mandados de prisão, entre eles, há um mandado em desfavor de um suspeito que foi vítima de homicídio”, informou, complementando que as investigações continuam.



De acordo com o tenente Aloísio Vargas, da 31ª companhia da Polícia Militar, os suspeitos são contumazes nas práticas delitivas. “Diante da reincidência de vários autores na cidade de Chácara, no cometimento de crimes de furto, roubo e tráfico, fizemos contato com a delegada da 4ª delegacia, para somar esforços no sentido de efetuar as prisões de tais indivíduos e de mantê-los presos”, concluiu, reforçando que os policiais continuam nas buscas pelos suspeitos.