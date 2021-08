Bandidos fogem com cerca de 50 peças de joalheria em shopping no Cascatinha

Na última segunda-feira, 16, uma outra joalheria foi assaltada na Galeria Bruno Barbosa

da Redação - 18/08/2021 08:22

Mais uma joalheria foi assaltada nesta semana em Juiz de Fora. O crime foi registrado por volta das 19h desta terça-feira, 17 de agosto, em um shopping na Avenida Presidente Itamar Franco, no Bairro Cascatinha.



Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), dois suspeitos entraram no estabelecimento, apontaram a arma para as vendedoras de 26,29 e 49 anos e fugiram com as joias que estavam nas prateleiras, além de um celular.

Conforme as vítimas, eles saíram pela porta principal do local e entraram em um Kadet verde escuro. A Polícia Militar segue em intenso rastreamento para prisão dos autores.

Na última segunda-feira, 16, uma outra joalheria foi assaltada na Galeria Bruno Barbosa, no Centro. Segundo a PM, a loja foi invadida por dois homens mascarados e armados, que fugiram levando diversas joias de ouro e de prata. O crime foi registrado pela Polícia Militar, por volta das 11h, quando duas funcionárias, de 41 e 34 anos, faziam atendimento.