Jovem é preso com R$ 6.600 em notas falsas em Nova Era

Os policiais também recolheram o celular que estava com ele, além de R$ 200

da Redação - 18/08/2021 08:56

Um jovem de 22 anos foi preso na noite da última segunda-feira, 16 de agosto, durante operação realizada no Bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava em atitude suspeita, dentro de um veículo na Rua Ozório de Campos, com o pisca alerta ligado.

O passageiro, quando avistou a viatura, tentou se abaixar e escondeu o rosto, mas ele foi abordado e, durante as buscas, a equipe encontrou R$ 6,6 mil em notas falsas. Os policiais também recolheram o celular que estava com ele, além de R$ 200, e encaminharam o rapaz para a sede da Polícia Federal.