PC desarticula esquema de venda de drogas e prende três suspeitos

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional

da Redação - 19/08/2021 09:37

Na quarta-feira (18/8), a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou operação policial, no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, visando desarticular um esquema de “disque-drogas”. As ações foram deflagradas pela Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, nos bairros Bom Pastor e Santo Antônio. Na ocasião, três investigados, de 31, 32 e 41 anos, foram presos pela prática de tráfico e de associação para o tráfico.

Conforme informações do delegado Rafael Gomes, também foram apreendidos sete barras de maconha e sete tabletes da mesma droga, um veículo, uma porção de maconha e uma balança de precisão. “Após investigações, os policiais civis conseguiram apurar a existência de associados ao tráfico que possuíam organizado esquema de venda de drogas”, explica, complementando que apurações também indicaram que o suspeito de ser o responsável pela entrega das drogas deixava o material escondido em via pública, em vários lugares, tais como embaixo de tampas de bueiros e matos, próximo ao local da entrega, para impedir a localização da droga em eventuais abordagens policiais.

Durante levantamentos, foi realizado acompanhamento do suspeito de ser o entregador e, no momento em que ele estava retirando as drogas escondidas em via pública, no bairro Bom Pastor, foi abordado e preso. “As demais barras foram localizadas em outros dois endereços, no bairro Santo Antônio. Portanto, realizamos a prisão do dono da droga, do entregador e do ‘guarda-roupas’”, finaliza.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.