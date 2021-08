Avenida Francisco Bernardino será interditada parcialmente a partir de segunda

Somente uma das três pistas vai ser liberada para os veículos

da Redação - 20/08/2021 06:49

A partir da próxima segunda-feira, 23, o trânsito da Avenida Francisco Bernardino vai sofrer interdição parcial para a troca da antiga pavimentação da via por um novo asfalto. Para minimizar os transtornos, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), solicita que os motoristas utilizem rotas alternativas e não circulem na via durante o período das obras, que tem previsão de término no 21 de setembro. Somente uma das três pistas vai ser liberada para os veículos, mesmo assim, a velocidade do local será reduzida.



Todo o processo será acompanhado pelos agentes de trânsito. Faixas e placas de sinalização também serão implantadas no local. O ponto de ônibus da Praça da Estação será desativado temporariamente. As linhas 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116, 150, 155, 413, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435, 436, 516, 519, 523, 529, 530, 532, 533, 534, 538, 540, 542, 543, 546, 547 e 549 vão realizar a parada na Travessa Dr. Prisco, ao lado do quartel do exército. Já as linhas 411, 412, 415, 422, 424, 430, 431, 432, 433, 438, 439, 440, 441, 443, 445 e 447 passam a utilizar o ponto da Rua ngelo Falci, na saída da alça do viaduto Augusto Franco. Por fim, as linhas 301, 302, 304, 305, 306, 308, 309, 313, 315, 321, 322, 325, 332, 335 e 399 terão o embarque e desembarque deslocados para a baia da Avenida Francisco Bernardino localizada entre a Travessa Dr. Prisco e Rua Halfeld.

Apesar dos transtornos que serão gerados ao trânsito entre 23 de agosto e 21 de setembro, o novo asfalto vai trazer maior qualidade para os motoristas e usuários do transporte coletivo que circulam pela via. Nos pontos de ônibus, haverá um reforço de preparação na base do piso, em função do peso dos veículos e área de frenagem. A troca da pavimentação da avenida faz parte do complexo de obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) no entorno do novo viaduto Hélio Fádel Araújo, que têm previsão de entrega para o mês de outubro e será a principal ligação entre o Centro e a Região Leste da cidade.